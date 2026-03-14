フリーアナウンサー有働由美子（56）と俳優で歌手の松下洸平（39）がMCを務める日本テレビの音楽番組「with MUSIC」（土曜後10・00）が14日に最終回を迎えた。

最後を飾るトークゲストとして「ゆず」が出演し、名曲「サヨナラバス」を披露して番組を締めくくった。北川悠仁が曲の最後に「with MUSIC、お疲れさまでしたー！」と絶叫すると、MCの2人は「ありがとうございました」と頭を下げた。

有働は「2年間『with MUSIC』お疲れさまでした」と松下へねぎらいの言葉。松下は「豪華なアーティストの皆さんのお話を間近で聞けたのは本当に役得だなと思います。本当にありがとうございました」と笑みを浮かべた。

有働が「サザンオールスターズさん、一緒に踊らせていただきましたもんね。振り付けやって」と思い出のシーンを挙げると、松下も「そんなことあります？絶対無理ですからね、この番組やってなかったら。僕、録画2回見ましたもん」。

2人は「本当に楽しかった」と言い合い、最後は「2年間、本当にありがとうございました。また会う日まで」と声をそろえて締めくくった。

2024年4月に土曜午後8時台の人気番組「世界一受けたい授業」の後枠としてスタート。コンセプトは、日本音楽の魅力を世界へ発信することで、豪華アーティストの最新曲からヒット曲、トークで構成した。昨年4月から現在の午後10時台に移動した。

後番組は新たにスタートする報道番組となることが発表されている。