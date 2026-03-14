イギリスの伝説的バンド「モーターヘッド」のギタリスト、フィル・キャンベルさんが死去したことが14日、わかった。64歳だった。本人と3人の息子によるバンド「Phil Campbell and the Bastard Sons」の公式SNSを通じて訃報が伝えられた。

同バンドのXで「私たちの最愛の父、フィリップ・アンソニー・キャンベルが逝去したことを、深い悲しみとともにお知らせいたします。父は複雑な手術を受けた後、集中治療室で長く闘い抜き、昨夜、安らかに息を引き取りました」と報告。

そして「彼は献身的な夫であり、素晴らしい父であり、誇り高く愛情深い祖父であり、親しみを込めてバンピの愛称で呼ばれていました。彼は、彼を知るすべての人々から深く愛されていました。彼のレガシー、音楽、そして多くの人々と作り出した思い出は、これからも永遠に生き続けるはずです」と故人の功績を伝えた。

1961年5月7日生まれ、ウェールズ出身のキャンベルさんは、1984年に「モーターヘッド」に加入。バンドのフロントマンのレミー・キルミスターさんが2015が死去し、バンドが解散して以降は、3人の息子たちとバンドを結成し、音楽活動を続けていた。