rom&ndアイラッシュカーラーが全4色に拡大♡可愛い角度を作るビューラー

韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」から、人気ツールアイテム「アイラッシュカーラー」が新色を加えた全4色展開で登場します。これまでリップやアイメイクのカラー提案で注目を集めてきたロムアンドが、まつ毛の“角度”に着目して開発したアイテム。日常使いしやすい設計とデザイン性を兼ね備えたビューラーです。2026年3月中旬(※1)より全国のドン・キホーテ限定(※2)で順次発売されます♡

目元の印象を変えるビューラー



ロムアンドがツールカテゴリーで注目したのは、メイクの完成度を左右する“まつ毛の角度”。

リップやアイメイクで印象を変えるカラー提案を行ってきたブランドならではの視点で、メイクの仕上がりを左右する土台となるまつ毛にもこだわりました。

「可愛い角度を作る」をコンセプトに設計されたアイラッシュカーラーは、まぶたのラインに沿う緩やかなカーブ構造を採用。

まつ毛の根元からしっかり持ち上げることで、自然に目元の印象を引き上げてくれます。毎日のメイクに取り入れやすく、きれいなカールを簡単に作れるのが魅力です。

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全4色展開のデザインツール



「ロムアンドアイラッシュカーラー」は、サイズ36×97mm、価格は880円（税込）。ツールアイテムの好評を受け、新色を追加した全4色展開で登場します。

メイクツールでありながらデザイン性にもこだわり、ロムアンドらしいスタイリッシュなカラーラインアップが特徴。

インフルエンサー／モデルの瀬川陽菜乃さんも愛用しているアイテムで、使いやすさと見た目の可愛さを兼ね備えています。メイクブランドならではの視点で、ツールの新しい魅力を提案しています。

毎日のメイクをもっと楽しく



ロムアンドのアイラッシュカーラーは、使いやすさだけでなく、メイク時間を楽しくしてくれるデザインも魅力のひとつ。まつ毛の角度を整えるだけで、目元の印象がぐっと華やかになります♡

ドン・キホーテ限定で登場する注目のツールなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。毎日のアイメイクをワンランクアップさせてくれるアイテムとして活躍してくれそうです♪