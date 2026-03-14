ＪＲ宇都宮駅西口の再開発事業を巡り、宇都宮市は１３日、建築物の防火に関する市消防局の審査でミスがあったと発表した。

追加工事が必要になったことから市は建築主に約１億１１１万円を賠償するとし、担当職員らを懲戒処分した。

同日の市議会議員協議会で明らかにした。

審査にミスがあったのは、宇都宮駅西口で建設中のマンションと店舗の複合ビル（地上２０階、地下１階）。２０２２年１０月、設計者から、マンション部分と商業部分を隔てる壁について事前の相談があり、市消防局は壁の材質などについて誤った説明を行っていたという。２３年８月、市消防局は誤りに気付かないまま、審査を行い、事業者に問題がないと通知していた。

昨年７月、市消防局が現地検査を行ったところ誤りが判明し、追加工事が必要になった。８月の完成予定に変更はないとしている。

賠償費用は開会中の市議会３月定例会に今年度一般会計補正予算として追加議案を提出する。また市消防局職員４人に対し、減給１０分の１（３か月）、消防局長に対し、減給１０分の１（１か月）とする懲戒処分を行った。いずれも１３日付。佐藤栄一市長も減給１０分の１（３か月）を申し出た。佐藤市長は議員協議会で、「信頼を大きく損なうもので、誠に申し訳なく、おわびを申し上げる」と陳謝した。

市は職員の法令に対する認識不足が原因だったとし、職員の教育を徹底するとともに、マニュアルを整備し、再発防止に努めるとしている。