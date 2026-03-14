◇オープン戦 巨人1―8日本ハム（2026年3月14日 東京ドーム）

開幕ローテーションの当確ランプをともすには十分な内容だった。日本ハムの大卒3年目左腕・細野晴希投手（24）が先発し、5回2/3を投げ5安打1失点と上々の投球を披露した。

「5、6回はちょっと課題が残ったかなと思うんですけど、それまでは良い力感で投げられたので、まあ全体的にはまあまあだったんじゃないかなと思います」

カットボール、スライダーなど変化球を織り交ぜて4回までわずか2安打ピッチング。5回に2死から四球絡みで1点を許すも、後続を断って最小失点で封じた。堂々の投球内容に新庄監督も「良い投手になりましたね。コントロールが悪いで入ってきて、自分でいろいろ工夫してトレーニングして、今そういうイメージ全くないですもんね」と絶賛した。

開幕まで残り2週間を切り、現時点で開幕ローテーションが確定しているのは伊藤、北山、達、有原の4人のみ。新庄監督は、細野の開幕ローテーション入りについて問われると「入るでしょ！このピッチングしてくれたら！」と、当確を明言した。まだ登板日は未定だが、フレッシュな左腕が初の大役を全うする。