山形県内で今季に捕獲されたサケの数が１万２９２９匹に落ち込み、記録のある１９７９年以降最低だったことが県のまとめでわかった。

近年の海水温の上昇が原因で、孵化（ふか）用の親魚も確保できず。県内の孵化場の約半数が今季の放流を見送る事態となっている。

県水産振興課によると、サケ漁は昨年末で終了し、前年の捕獲数（５万２０４２匹）と比較して４分の１以下に激減。温暖化で日本海の海水温が上昇していることが原因とみられる。

サケは冷水を好む回遊魚で、通常日本海から北上し、オホーツク海やベーリング海で成長し、約４年かけて故郷の最上川に戻ってくる。だが、高水温で、稚魚が北上途中に死んだり、回帰時に県沿岸まで近づけなかったりしているという。

県内水面漁業協同組合連合会によると、不漁で採卵用の親魚が取れず、毎年３０００万匹の放流を目標にしているが、今季は卵が約１１００万個しか確保できなかった。例年、春先に行う放流も、同会に加盟する１５か所の孵化場のうち８か所しかできず。県全域に卵を供給していた月光川水系の３孵化場が記録的な不漁に見舞われたことが要因という。

同会参事の桂和彦さん（６７）は「数量が減ったという年はあっても、今年のようにサケが全く帰ってこないような事態は記憶にない」と驚きを隠さない。

サケはここ数年、捕獲数が減少傾向にある。２００１〜２０年はおおむね１５万匹以上が取れていたが、２３年からは３年連続で１０万匹を下回る。県は対策として、同年から稚魚の放流方針を変更。未発達の稚魚が放流早々に死なないように、従来の体重０・６グラムを０・９グラムまで大きく育成することとした。また、親魚の保護のため海と川で漁獲制限も設け、２５年度は１０月下旬の２日間を禁漁日とした。

同課の飯野和也・水産経営基盤強化主幹は「放流した個体が戻ってくるのは４年後だ。時間がかかっても、孵化事業者や各漁協と一体となって資源回復に取り組んでいく」としている。