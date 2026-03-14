◆オープン戦 巨人 １―８ 日本ハム（１４日・東京ドーム）

日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、引退試合を行った巨人・長野久義氏をねぎらった。試合後の取材で、真っ先に長野氏の名前を出し、「今日、試合前に急に『引退試合をさせてもらいます。よろしくお願いします』って、わざわざ監督室まで来てくれた。わあ、すごいいい人間性持っているなと思った」。相手チームの監督にまで配慮する長野氏の謙虚な姿勢に感銘を受けた。

新庄監督と長野氏には、ある縁もある。新庄監督の西日本短大付（福岡）時代の当時のコーチが、筑陽学園（福岡）で監督を務め、長野氏を指導していたという。「だからなんか可愛い後輩というか、で、今日（マスクを）被ったのが（筑陽学園出身の）進藤くんで、先輩後輩。よかったです」とうれしそうに振り返った。

８回に柳川から中前打を放った長野氏へ「練習してたね。あれは。ヒットも出てね。もう、もうすぐ盛り上がって。（欲を言えば）満塁とかでいってほしかったですね。でもいい姿見せてもらった。（現役）１６年かな。お疲れ様でした。今後も長野くんに期待して追っていきたいなと思います」と、野球界の先輩として、熱くねぎらった。