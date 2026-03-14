俳優の杉浦太陽さん（45）、タレントの辻希美さん（38）、長女の希空さん（18）たち親子が14日、取材会に登場。今後の夢を語りました。

■親子で初ランウェイへ

3人はこの日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。親子そろってランウェイに立つのは初めてです。

開演を前に、辻さんは「ステージの経験でいうと希空がいちばん経験があるので、今日は親ではあるんですけど希空について歩いて行こうかなと思ってます」と意気込みました。希空さんが「ママも結構歩いてるイメージ」とポツリとつぶやくと、すかさず辻さんは「歩いてはない。踊ってはいるけど歩いてはない。ステージに立ったことはあるんですけど、歩くっていうのは、またちょっと違ったステージの出方だったり見られ方だったりするので、そういう面ではすごく尊敬している部分なのでついて行きます」と、娘へのリスペクトを明かしました。

杉浦さんは「楽屋行ったら17年ぶりだねって言われた。TGCが17年ぶり。希空が1歳の時とか。時を超えてこうやって歩けるのはちょっとうれしい」と感慨深い様子でした。

■衣装はピンクで統一

3人の衣装は、基調となるカラーをピンクに統一。それぞれのコーディネートのポイントについて、杉浦さんは「ピンクで統一しながら白の華やかさを入れて、パパ感を！」と話し、希空さんは「私はちょっと若さを出したいなと思ったので、ミニスカートにして。お母さんはちょっとドレスっぽい感じなんですけど、そことはちょっと違った感じにしたいなと思って」とコメントしました。

辻さんは、実は希空さんの衣装を狙っていたそうで「私は本当は希空の衣装を着たかったんですけど、ミニはもう娘に譲らなきゃいけないということで。丈は長い感じなんですけど、このへん（上半身）は昔ながらのアイドル感をと思って」と、ふわふわの装飾がポイントだと明かしました。

衣装だけではなく、髪形でも親子で攻防があったそうで、辻さんは「ポニーテールで（娘と）争ったんですけど、見事勝ち取りました」と笑顔を見せました。

■長女・希空の夢は母とユニット結成？

記者から今後の夢を聞かれると、希空さんは「お母さんとよく話したりするんですけど、いつか大きなステージでお母さんと歌とかダンスやったり、一緒にステージに立ちたい」と回答。辻さんもノリノリでふたりでポージングすると、杉浦さんからは「ユニット結成ですか？」という声がかかりました。

母娘でのイベントについて、辻さんは「私が40歳、希空が20歳のときに成人式とダブル成人式で何かできたらいいねっていうのはだいぶ前から話してる」と構想を発表。それぞれのイメージカラーを考えているそうで、希空さんは“濃いピンク”、辻さんは“薄いピンク”だと話すと、杉浦さんからの「結構現実的やね」というツッコミに笑いが起こりました。

さらに、家族でやってみたいことを聞かれた辻さんは「結婚式を...希空がおなかにいる時に、こぢんまり結婚式をやったので、TGCのステージを借りて、ドレスとタキシードと、子供たちが後ろに並んで、一番後ろも小っちゃいので、テクテク歩いて」と告白。これに杉浦さんは「うちらの結婚式を！？TGCでやるの？」と驚いた様子を見せつつ、「夢は膨らみますね」と受け入れていました。

今回、3人は親子そろってスマホ決済サービス『AEON Pay』の新CMキャラクターに就任。その記念としてTGCへの出演が決定しました。

就任が決まった心境を聞かれると、辻さんは「まずこのCM撮影のお話をいただいたときは、率直に“よし！”っていう気持ち。みんなでガッツポーズしたよね」と話し、杉浦さんも「希空がデビューしてから共演するきっかけってなかなか、なかったので親子3人で共演っていうのはうれしかったよね」と歓喜。希空さんは、以前から親子共演を望んでいたそうで「私は今までずっとひとりで活動してきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事したかったので、やっとだっていう感情です」と、思いを明かしました。