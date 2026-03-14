侍ジャパン岡本和真にサッカーファン熱視線「まじか」「もしかして…」「CBできる?」
野球日本代表(侍ジャパン)の岡本和真(トロント・ブルージェイズ)が有名サッカークラブのTシャツを着用し、反響を呼んでいる。
15日のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝ベネズエラ戦に向け、アメリカのマイアミで調整中の侍ジャパン。岡本とともに参加している菅野智之(コロラド・ロッキーズ)が13日に自身のX(@sugatomo18)を更新し、「今日もお疲れ様でした!」と、読売ジャイアンツ時代のチームメイトでもある岡本の写真を投稿した。
サッカーでマイアミといえば、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシらスター選手が在籍するインテル・マイアミだが、岡本が着ていたのは“インテル違い”のインテル・ミラノ。3度の欧州制覇を誇るイタリアのビッグクラブだ。
ファンからは「インテル着てる!!!」「まじか」「もしかしてインテリスタ!?」「インテル岡本爆誕」「守備上手いからセンターバックできるよね?」「インテルのセンターバック」「(14日の)アタランタ戦バスト、アカンジ、岡本でいけます?」「そのままインテルを救いに来てくれ」といった声が上がった。
15日のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝ベネズエラ戦に向け、アメリカのマイアミで調整中の侍ジャパン。岡本とともに参加している菅野智之(コロラド・ロッキーズ)が13日に自身のX(@sugatomo18)を更新し、「今日もお疲れ様でした!」と、読売ジャイアンツ時代のチームメイトでもある岡本の写真を投稿した。
ファンからは「インテル着てる!!!」「まじか」「もしかしてインテリスタ!?」「インテル岡本爆誕」「守備上手いからセンターバックできるよね?」「インテルのセンターバック」「(14日の)アタランタ戦バスト、アカンジ、岡本でいけます?」「そのままインテルを救いに来てくれ」といった声が上がった。
今日もお疲れ様でした! pic.twitter.com/9ZGEuSa7b5— TOMOYUKI SUGANO (@sugatomo18) March 13, 2026