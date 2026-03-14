◇オープン戦 巨人1―8日本ハム（2026年3月14日 東京ドーム）

オープン戦の巨人―日本ハムが14日、昨季限りで引退した長野久義氏（41、編成本部参与）の引退試合として行われ、1日限定で“現役復帰”。代打で見事な中前打を放った。

昨年7月21日の阪神戦以来、236日ぶりの東京ドームでの1軍戦で、1―8の8回2死、キャベッジの代打で登場。大歓声の中、日本ハムの剛腕・柳川の直球に食らいつき、6球目の149キロを見事に中前にはじき返した。

「投手の柳川君も真っすぐどんどん投げてくれましたし。捕手の進藤は高校の後輩なので、打たせてくれたと思います。二塁に上川畑（選手）がいたんで、大学の後輩なんで捕るかなと思ったんですけど。良かったです、捕らなくて」と謙遜しながら、ユーモアをまじえて振り返った。登場した時からドーム内は異様な雰囲気だったが「びっくりするぐらい緊張はしていなかった。最初にスイングした時に、ちょっと手袋が破けてしまって。僕、それがすごい気になっちゃって、どうしようかと思いながらちょっと隠してやってました」と笑わせた。

続く岸田の右前打では三塁へ激走。「本当に転ばないように走ってました。そしたらセカンドベースがめちゃくちゃデカくて。ベース大きくなってたんで、それを痛感しました」。9回には右翼守備に就き、常谷の飛球を難なく処理した。

ドームには後輩の岡本（ブルージェイズ）をはじめ、村上（ホワイトソックス）、坂本（阪神）ら侍選手や、広島・新井監督、ヤクルト・池山監督ら多くの先輩、後輩から花が届いた。「本当にうれしい。たくさんのお花をいただいて、本当に感謝してます」と、笑顔で最後の晴れ舞台を締めくくった。

◇長野 久義（ちょうの・ひさよし）1984年（昭59）12月6日生まれ、佐賀県出身の41歳。筑陽学園（福岡）から日大入り。06年大学・社会人ドラフトで日本ハムの4位指名を拒否しHonda入社。08年ドラフトでもロッテの2位指名を拒否し、翌年1位で巨人入り。10年に新人王、11年に首位打者、12年に最多安打、11〜13年ベストナイン、ゴールデングラブ賞獲得。18年オフにFA人的補償で広島移籍。22年オフに無償トレードで巨人に復帰した。通算1651試合1512安打163本塁打623打点99盗塁、打率.280。1メートル80、85キロ、右投げ右打ち。