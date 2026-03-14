北海道根室沖の千島海溝沿いのプレート境界で、マグニチュード（Ｍ）８以上の超巨大地震につながる「ひずみ」が蓄積されている可能性があることが、東北大などの研究チームの調査で分かった。

海溝付近の海底に観測機器を設置してプレートの動きを測り、ひずみの量を推定した。

千島海溝沿いでは海側プレートが陸側プレートの下に沈み込み、約４００年間隔でＭ８〜９級の超巨大地震が発生している。前回の地震は１７世紀に起き、再び発生する可能性が高まっているとされていた。

研究チームは２０１９〜２４年、根室沖に観測機器を設置し、衛星測位システム（ＧＮＳＳ）で海側と陸側のプレートの動きを計測。いずれも年約８センチ・メートルという同じ速さで西北西に進んでおり、沈み込む海側プレートに引きずられる形で陸側プレートにひずみが生じていることがわかった。

東北大の富田史章助教（海底測地学）は「前回の地震から同じ速度でひずみをためていると考えると、前回解放したひずみの８２〜１２０％を蓄積している。超巨大地震につながる量がすでに蓄積されたと考えられる」と話している。

東京大地震研究所の篠原雅尚教授（海底地震学）の話「超巨大地震が起きる危険性が具体的な観測で裏付けられた。早急に対策を整えるべきだ」