お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が１４日に更新されたお笑いコンビ「ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ」の石田明のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、Ｍ―１への思いを語った。

２０２５年はお笑いコンビ「たくろう」が優勝。お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬とリアルタイム視聴したという徳井は「面白かった。ずっとうまくなり過ぎて心のひだを震わされへんかったフェーズが続いたけど。やっとそこからちょっと脱却したなという感じがする。２０２５年のＭ―１を見て、やっと抜け出せ始めたなと思った」と感想を語った。

石田も「そうですよね」と納得。「たくろうなんかも（漫才の）構造とかも素晴らしいワケじゃないですもんね。マンパワーと無茶ぶりというのをうまく生かしてハードルを下げてみたいな」とシンプルな構造を評価した。

石田からＭ―１の審査員について問われると徳井は「関わらないでしょう」と拒否。２０１５年に一度、Ｍ―１の審査員を務めている徳井は「あの時にもう嫌やなと思った。みんな割と現場のウケばっかり優先するやなと思って。じゃあ、もう俺いいやと思った」と話した。