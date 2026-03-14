◆オープン戦 巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）

昨年限りで現役引退して編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏の引退試合として行われた。

長野氏は８回２死、キャベッジの代打で登場。応援歌が流れる中、柳川の１４９キロ直球を中前に痛烈にはじき返して安打を放った。

続く岸田の右前安打では一塁から三塁に激走した。

９回の守備では大歓声の中、右翼に入った。代わった直後、最初の打者、常谷が右飛で飛球をキャッチ。またも大歓声に包まれた。

試合後、長野氏は「最後守っている時も、新庄監督がライトの方に打ってっていうのをやってくれてたので、それも見えてたので。すごいグッと来ましたし、僕がボールを取った瞬間、やっぱりスタンドとファイターズファンの皆さんもすごい拍手をしてくれてたので、本当に感動しました」と感謝した。

日本ハム戦での引退試合となり、「実は、２００６年のドラフトの時に当時日本ハムのスカウト部長だった山田さんという方がいらっしゃって、今日最後ということで来てくださって。本当に指名してもらって行かなかったんですけど、そういうふうにずっと連絡とかもくれていましたし、本当に感謝しています」とコメントした。