ROIROMが、本日21時30分にオフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、2026年5月にデビューすることを発表した。さらに、3月25日（水）にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を配信リリースすることも明らかとなった。

新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの二人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲だという。タイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開しており、気品を際立たせる一曲に仕上がっているとのことだ。

「DRESS CODE」配信リリースに向けて、本日からアーティストページフォローキャンペーンを実施している。対象の音楽ストリーミングサービスで、ROIROMのアーティストページをフォローすると、全員にオリジナル画像がプレゼントされる。

そして、3月29日には『MUSIC ON! TV（エムオン!）』にて、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組のオンエアが決定している。3月25日に配信リリースする「DRESS CODE」のMVに密着したドキュメンタリーや、華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合う2人の”0から1を生む物語”を記録した特別映像をお届けするとのこと。さらに、YUNIKA VISIONや他全国60ヵ所以上の街頭ビジョンでは、オンエアする映像の一部を随時公開する予定だ。

◾️プレデビュー第3弾「DRESS CODE」

2026年3月25日（水）リリース