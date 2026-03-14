プロ格闘ゲーマー・さはら（21）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。両国国技館で開催された人気ゲーム「ストリートファイター6」の世界大会「CAPCOM CUP（カプコンカップ）12」で優勝したことを報告した。



【写真】優勝を決めた「さはら」の決めポーズ どこで見たことあるような…！

さはらは2025年からプロゲーミングチーム「Good 8 Squad」に所属するプロ格闘ゲーマー。ストイックなプレースタイルと、端正なマスクで人気を集めている。



この日、同大会の決勝でフランスのプロゲーマーKilzyouを破り、優勝を決めたさはらは「CC優勝！！みんな本当に応援ありがと～！！！本当にみんなの歓声が力になりました！自分だけの力じゃなくてみんなで掴み取った優勝だと思います！！本当に応援ありがとうございました！！！！」と喜びの投稿。優勝を決めた瞬間のガッツポーズをする自身の写真も添えた。



「CAPCOM CUP」は2013年に第1回大会が開催された。各国で開催される大型大会や、特定のオンライントーナメントで結果を残したプレイヤーのみが参加できる「ストリートファイター」シリーズ最大の世界大会となっている。さはらは優勝賞金100万ドル（約1億5000万円）をゲット。さらに2027年の「CAPCOM CUP」出場権も獲得し、プロゲーマー1年目で最高の結果を残した形となった。



（よろず～ニュース編集部）