◆オープン戦 ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）

オリックス・九里亜蓮投手（３４）が粘りの投球を見せた。オープン戦２試合目の先発で６回を３安打無失点。５三振を奪い、４、５回以外は走者を背負いながらも９７球で試合をつくった。「ある程度、打者の反応を見ながら投げられた。一人ひとりとしっかり勝負できた」と一定の手応えを示した。

この日が引退試合だったヤクルト・川端（現２軍打撃コーチ）とは最後の対決。川端が首位打者と最多安打を獲得した１５年、広島に在籍していた九里も５打数３安打と苦手にした。「本当に空振りをしないイメージがある。難しい球もヒットゾーンに飛ばす技術がすごい。常に気をつかいながら投げていました」と真剣勝負で挑み、結果は一ゴロ併殺、二ゴロ、二ゴロ。「引退試合という場所で対戦できたことは、すごくうれしく思います」と最大限の敬意を払った。

宮城、曽谷がＷＢＣに出場中で、山下らとともに開幕投手候補に挙がっている右腕。岸田監督は大役の「未定」を強調しつつ「かなりよかった。九里らしい投球だった。真っすぐも切れていた」と評価した。次回登板は２１日の阪神戦（京セラドーム大阪）を予定。フル回転が期待される移籍２年目のシーズンへ、さらに状態を上げていく。