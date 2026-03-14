ＳＴＵ４８の池田裕楽、久留島優果、信濃宙花、高雄さやか、兵頭葵、福田朱里が１４日、ＳＴＵ４８広島劇場（広島ＣＬＵＢ ＱＵＡＴＴＲＯ）付近の繁華街にサプライズ登場し、４月３〜５日に開催する９周年コンサート（広島県・上野学園ホール）のＰＲでティッシュ配りを行った。

６人は道ゆく人に「ＳＴＵ４８です！」と声をかけながらティッシュを手渡し、笑顔でコンサートをアピールした。

ティッシュ配りは、２０１８年１月に発売した１ｓｔシングル「暗闇」の発売時以来、８年ぶり。原点回帰のＰＲに１期生の兵頭は「デビュー当時、メンバーみんなでティッシュを配りながらＳＴＵ４８を知ってもらおうと頑張っていたことを思い出しました。こうして９周年を迎えるタイミングでまたできて、とても感慨深いです」としみじみ。福田も「久しぶりに街で直接『ＳＴＵ４８です！』と声をかけながらお渡しできて、初心に戻ったような気持ちになりました。少しでも多くの方に９周年コンサートを知っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

２期生の池田は「街中で『池ちゃんだー！』と声をかけていただけてすごくうれしかったです」と喜びを語った。先輩たちの行動に４期研究生も手伝いに加わり、高村栞里は「以前ティッシュ配りを実施したことのある先輩方に渡すときのコツを聞き、全力で取り組みました。街を歩く方一人一人に自分から声をかけること、直接伝えられることに意味があると学びました」と語った。

９周年コンサートは４月３〜５日の３日間で計５公演を予定。５月にも東京での開催が予定されている。