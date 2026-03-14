【日本橋・甘酒横丁】桜まつり開催！すき焼きの名店で「平日限定タイムセール」＆昭和風情が渋い！「持ち帰り専用のおでん」
3月14日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 日本橋甘酒横丁／江戸っ子好みの美味＆江戸随一の娯楽エリア」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜日本橋・甘酒横丁＞桜まつり開催！すき焼きの名店で「平日限定タイムセール」＆昭和風情が渋い！「持ち帰り専用のおでん」
▼定番土産！甘めでふわトロ♪老舗の玉子焼
▼すき焼きの名店で平日限定タイムセール☆
▼昭和風情が渋い！持ち帰り専用のおでん♪
▼人気のナポリピッツァ！名物“ンドィヤ”
▼1年先まで予約満席ビストロ？名物カスレ
▼閉店危機の老舗洋食が継続を決意した話
▼ハーブ＆桜の棒も？“ほうじ茶”の専門店
▼地元の名店も愛用！大家族の老舗とうふ店
▼映画「国宝」も！歌舞伎用“かつらの匠”
▼名物たくさん♪せんべい＆稲荷＆とらやき
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【ゲスト】堀井美香、中村隼人
【番組公式HP】
【公式SNS】
X：@admati_official
Instagram：admatic_official
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【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【ゲスト】堀井美香、中村隼人
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