＜来ない義妹＞「え？私小姑みたい…？」繁忙期と体調不良が重なる育児にビックリ！！【第3話まんが】
私はエマ（36）。夫のタケオミ（38）と小学生（1年、3年）の子ども2人と暮らしています。現在母が入院中。私は電車に乗って週3〜4日母の元へ行くのですが、弟のタイジュ（33）は月に4回ほど。弟嫁のユキ（32）さんはこの2ヶ月一度もお見舞いに来ない、と夫に愚痴をこぼしました。すると夫は「自分も行っていないけれど、その分エマが行きやすいように協力してきた。きっとユキさんもそうだ」と言うのです。しかし、弟夫婦の家は病院まで徒歩圏内。納得がいきません。
後日病室にて。母からユキさんの話題が出ました。タイジュの状況もユキさんの状況も初耳で驚きました。（そういえば……）私は意地になって、タイジュにもユキさんにも直接連絡をしていないことに気がついたのです。
久しぶりに会ったユキさんは、記憶にある顔よりもつかれた顔をしていました。ユキさんはぽつぽつと今の状況を教えてくれました「タイジュは激務で、会社に泊まりも増えたり……私もバタバタしてしまって……」ユキさんは悲しそうに続けます。
子どもに付きっきりで過ごしていたのは、私にとってはかなり前のこと。
だから赤ちゃんと幼児を連れて病院に行くことは大変だとか、そういうことに鈍くなっていました。
一時保育に預ければいいのに、と呑気に考えていましたが、普段利用していない人が突然利用するのも大変ですよね。
タイジュは激務で、ユキさんは体調が思わしくない日々が続いて……。私そんなことも知らずにプリプリとしていて、自分が嫌になってしまいました。2人はきちんと母を心配していたのですから。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
後日病室にて。母からユキさんの話題が出ました。タイジュの状況もユキさんの状況も初耳で驚きました。（そういえば……）私は意地になって、タイジュにもユキさんにも直接連絡をしていないことに気がついたのです。
久しぶりに会ったユキさんは、記憶にある顔よりもつかれた顔をしていました。ユキさんはぽつぽつと今の状況を教えてくれました「タイジュは激務で、会社に泊まりも増えたり……私もバタバタしてしまって……」ユキさんは悲しそうに続けます。
子どもに付きっきりで過ごしていたのは、私にとってはかなり前のこと。
だから赤ちゃんと幼児を連れて病院に行くことは大変だとか、そういうことに鈍くなっていました。
一時保育に預ければいいのに、と呑気に考えていましたが、普段利用していない人が突然利用するのも大変ですよね。
タイジュは激務で、ユキさんは体調が思わしくない日々が続いて……。私そんなことも知らずにプリプリとしていて、自分が嫌になってしまいました。2人はきちんと母を心配していたのですから。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香