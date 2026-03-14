【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、自身のＳＮＳで、米軍がイランの原油輸出の９割を担うペルシャ湾のカーグ島にある軍事目標に対して大規模な爆撃を実施したと明らかにした。

ホルムズ海峡の妨害をやめなければ島の石油関連施設も標的にすると警告した。

トランプ氏は、「米中央軍はカーグ島の全ての軍事目標を完全に破壊した」と投稿。軍の発表によると、機雷やミサイルの貯蔵施設など９０か所以上を攻撃した。

「島の石油インフラを一掃しないことを選択した」としつつ、「ホルムズ海峡での安全な航行を妨害した場合、直ちにこの決定を見直す」と強調した。

カーグ島はペルシャ湾北部に位置し、原油積み出し港としては世界最大級。石油関連施設が攻撃されればイラン経済は壊滅的打撃を受ける一方、原油価格が急騰する恐れがある。

トランプ氏はその後の投稿で、「イランは完全に敗北し、合意を望んでいるが、私が受け入れるような合意ではない」と説明した。イラン側と接触した可能性がある。

一方、イラン軍中央司令部報道官は１４日、石油関連施設が攻撃されれば、米国に関係する中東の石油会社のインフラが「即座に破壊される」と警告した。