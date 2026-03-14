近鉄、オリックス、ヤクルトでプレーした坂口智隆氏（41）が14日に放送されたフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。ヤクルト移籍時に監督を務めていた真中満氏（55）の教えを明かして感謝した。

この日のテーマは「黄金コンビ」。坂口加入でポジションを奪われ“守備固め”に回った後輩の上田剛史氏（37）と「センター不動のレギュラー」「不動の外野守備固め」コンビとして仲良くそろってのスタジオ出演となった。

そのなかで「感謝していること」というトークテーマの時だった。

オリックスからヤクルトに移籍した時の監督、真中氏に感謝していると紹介された坂口氏。「ヤクルトスワローズには“真中ライン”というものがありまして…」と話し出した。

そして、「今は皆さんご存じの通り、本当に野球やってたんかな？ぐらいの人じゃないですか、タレントとして」といきなりいじる。

番組MCを務める「ダウンタウン」の浜田雅功（62）もさすがに苦笑いするなか、坂口氏はヤクルト入団時の真中監督との距離感について「監督と選手ってやっぱ距離があったんですよ」と語った。

だが、「（それまで）しゃべったこともないけど、辞めたら、こんな優しいのか…っていう」と引退後に真中氏の温かい人柄に触れて感激したという。

そして、引退後に真中氏から教えてもらったこととして「食リポのやり方」を挙げ、「“グッチ！一回止めて、ゆっくり口に持っていく。開けてすぐ入れない。食べる。間を置いてコメント言ったら大丈夫やから”って、真中さんから。タレントの真中さんに教えていただいて今の僕があります」と笑わせた。