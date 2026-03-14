ROIROMが、5月にデビューすることが決定。あわせて、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を3月25日に配信リリースすることも発表した。

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本情報は、本日3月14日21時30分よりオフィシャルファンクラブで行われた生配信にて発表されたもの。結成から約1年が経つタイミングで、満を持してデビューを迎える。

デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲だ。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる1曲に仕上がっている。

同楽曲の配信リリースに向けて、本日よりアーティストページフォローキャンペーンが開催。対象の音楽ストリーミングサービスにてROIROMのアーティストページをフォローした全員に、オリジナル画像がプレゼントされる。詳細はHPへ。

さらに、3月29日には『MUSIC ON! TV（エムオン!）』にて、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組の放送が決定。同楽曲のMVに密着したドキュメンタリーや華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録した特別映像がオンエアされる。YUNIKA VISIONのほか全国60カ所以上の街頭ビジョンでは、オンエアされる映像の一部が随時公開される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）