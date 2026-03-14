ROIROM、5月デビューへ！プレデビュー第3弾楽曲「DRESS CODE」のリリースも決定

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ROIROMが3月14日21時30分、オフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、5月にデビューすることを発表。

さらに、3月25日にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を配信リリースすることも明らかとなった。

■新曲「DRESS CODE」はROIROMならではの気品を際立たせる一曲

ROIROMは本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集め、2025年5月8日に結成が発表された。同年11月にはビクターエンタテインメントよりプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。

さらに11月23日に東京・有明アリーナで開催されたショーケース『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～』は約2万人を動員し、プレデビューながら大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。

続く12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリース。圧倒的な歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に、着実に支持を広げてきた。

そんなROIROMが、結成から約1年が経つタイミングで、ついに満を持してデビューを迎える。

デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMのふたりが“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。

品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる一曲に仕上がっている。

「DRESS CODE」配信リリースに向けて、3月14日からアーティストページフォローキャンペーンを実施。対象の音楽ストリーミングサービスで、ROIROMのアーティストページをフォローした人全員にオリジナル画像がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

そして、3月29日にはMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組がオンエア。「DRESS CODE」のMV撮影に密着したドキュメンタリーや華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合うふたりの“0から1を生む物語”を記録した特別映像を届すける。

なお、YUNIKA VISIONや他全国60ヵ所以上の街頭ビジョンでは、オンエアされる映像の一部が随時公開される予定だ。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DRESS CODE」

■【画像】「DRESS CODE」の配信ジャケット

■関連リンク

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/