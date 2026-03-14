日本映画界最高の栄誉とされる『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式が13日に行われ、俳優の倍賞千恵子さん（84）が、映画『TOKYOタクシー』での演技が評価され、最優秀主演女優賞に輝きました。

倍賞さんは、『第4回日本アカデミー賞』以来、2度目の最優秀主演女優賞受賞となりました。

授賞式でのスピーチで倍賞さんは、「戦後80年、81年にかけてこの『TOKYOタクシー』に出演させていただいたこと、とっても感謝してます。本当にスタッフの皆さん、皆さんのおかげです。どうもありがとう」と作品に携わった人々に感謝しました。

また、共演した木村拓哉さん（53）について「木村拓哉くんはタクシーの中でのシーンが多くて。バックミラーに彼の目が入ると、“なんて大きな素敵な目なんだろう”って力を大変いただきました。木村くんどこかでもし聞いてたら、ありがとうございました」と話しました。

映画は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、山田洋次監督が大都市“東京”を舞台に人生の喜びを描くヒューマンドラマ。木村さん演じるタクシー運転手・宇佐美浩二と、倍賞さん演じる人生の終活にむかうマダム・高野すみれとの運命的な出会いと奇跡を描いた物語です。