¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤¬¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No.1¡×¤Ë¡¡¾Þ¶â¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡Öº£·î¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡×¤³¤Æ¤Ä
·ÝÇ½»öÌ³½ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No¡¥1·èÄêÀï¡×¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿»ÍÀéÆ¬¿È¡¢¥Á¥å¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤é8ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤éÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç3Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡£Í¥¾¡¾Þ¶â100Ëü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Æ¤Ä¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
½ª±é¸å¡¢ùõ»³Í´¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÊÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈá´ê¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤Ø¤µ¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤¯¤Èùõ»³¤Ï¡ÖµîÇ¯·ëº§¤·¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·Âå¤Ë¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤¦Ê¬ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Í¥¿¤ÏËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÊý¤Ë°µ¡£¤³¤Æ¤Ä¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£·î¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡Ä¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Æ¤Ä¤Îº£·î¤ÎµëÎÁ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼Âå¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£