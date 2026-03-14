3月13日に放送されたラジオ番組『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（TBSラジオ）にナインティナインの岡村隆史がゲスト出演した。

この日の放送は今田の60歳の誕生日を記念し、「2時間半まるごと今田耕司 還暦スペシャル」と題した特別企画が放送された。スペシャルゲストとして生出演した岡村は、雨上がり決死隊の宮迫博之とのエピソードを披露した。

「岡村さんは宮迫さんのことを“M迫”さんと呼んでいました。岡村さんは今田さんに助けてもらったエピソードとして、若手時代にバーで飲んでいた時に宮迫さんの“薄毛”をイジると、宮迫さんに激怒され殴られそうになり、今田さんに間に入ってもらったそうです。岡村さんはその時の宮迫さんの様子を“ゴリラ発動”と語っていました。のちにこの騒動を今田さんとふりかえる機会があり、それが独身芸人の集まりである『アローン会』へつながったようです」（スポーツ紙記者）

岡村ならではのエピソードだが、X上では“薄毛”イジりにはツッコミの声も聞かれる。

《宮迫の薄毛の事を小馬鹿にしていた岡村が今や自分のハゲを笑われる立場に因果応報とはよく言ったもので》

岡村にとっても“薄毛”ネタは鉄板トークのひとつだと語るのは放送作家だ。

「岡村さんは2025年4月の『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）で、薄毛対策でパーマをかけているほか、宮迫さんに泣きついて薄毛治療のクリニックを紹介してもらったエピソードを披露しています。かつて宮迫さんの薄毛をネタにしていた岡村さんが、薄毛に悩まされているのはネットの指摘の通り“因果応報”かもしれません」

ただ、岡村が宮迫の名前をたびたび出すのは先輩に対する“リスペクト”の表明でもあるようだ。

「岡村さんにとって宮迫さんは吉本興業の芸人養成所であるNSCの2期上であり、素人時代からお世話になっている大先輩。2019年に宮迫さんらの闇営業が発覚した時にはラジオ番組で1時間近く騒動について語り、宮迫について『腹立つ』と悔しさをにじませながら、闇営業についても『そんなとこに行かなくても』と語っていました。宮迫さんがYouTuberとして独自に活動を始めたあとも、名前を出してイジっています」（前出・同）

現在、岡村は吉本興業の所属芸人、一方の宮迫はYouTuberで立場が異なる2人だが、いつの日か“薄毛ネタ”で共演してほしいところだ。