中日・細川の左手一本ホームランが話題に

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の熱戦の裏で衝撃ホームランが飛び出し、話題になっている。中日・細川成也外野手が13日、楽天とのオープン戦（バンテリンD）で左手一本で振り抜くと、ホームランウイングに着弾。ファンからは「お前はローンデポ・パークに行け」「はよパスポート持ってマイアミ行け」との声が上がった。

これがホームランになるのか。13日に行われた楽天戦、初回1死一、三塁。細川は楽天・荘司が投じた外角低めの変化球にタイミングを合わせ、バットを振り抜いた。フォロースルーは左手一本。にもかかわらず、放たれた打球はぐんぐん伸び、今季から新設されたレフトのホームランウイングに飛び込んだ。2戦連発のオープン戦3号。本拠地もどよめく3ランだった。

規格外のパワーを誇る竜のスラッガー。DAZNベースボール公式Xが「泳がされても関係ない 細川成也 片手で持っていった 2試合連発の3号弾」と動画付きで紹介すると、プロ野球ファンの間に衝撃が広がった。

「あかん、これマジで40本行ってまうw」「えぇ…」「細川まじで今年50本塁打あるぞ」「サトテルを脅かす存在」「ホームラン王取るのは確定として、もはや何本打つかの話になってる」「細川の時だけテラス無効にしろ」などドン引きの声が続々。さらに「お前はローンデポ・パークに行け」「はよパスポート持ってマイアミ行け」とWBC決勝トーナメントを戦う侍ジャパンに合流すべきとの声まで上がった。

細川は2022年オフの第1回現役ドラフトでDeNAから中日入り。素質を開花させ、3年連続20発以上を放っている27歳は、広いバンテリンドームにホームランウイングが設置されたことで、一発増産が期待される。村上宗隆と岡本和真というセ・リーグを代表するスラッガー2人が海を渡った今季。昨季の本塁打王の阪神・佐藤輝明とのホームラン王争いに早くも期待が高まっている。



（THE ANSWER編集部）