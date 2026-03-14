1枚で即コーデ完成！【ZARA】40・50代のサマ見え♡「春ワンピ」

毎日忙しく過ごすミドル世代におすすめしたいのが、1枚でコーデが完成するワンピース。今回は、大人に似合う「春ワンピ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ベルト付きデザインやストライプ柄などを採用した、大人に似合う上品なデザインでサマ見えを狙えそうです。

エレガントな雰囲気が漂うベルト付きワンピ

【ZARA】「ベルト付きミディワンピース」\8,590（税込）

春夏トレンドカラーであるベージュのワンピ。ベルト付きのエレガントなデザインで、オンオフ問わず活躍する予感。ウエストの後ろはゴムが入っており、メリハリが出やすくなっています。深めのVネックが春らしい抜け感をプラス。ミディ丈なので軽やかに着られそうです。

シーズンムードを盛り上げるストライプ柄ワンピ

【ZARA】「ストライプ柄ミディ丈シャツワンピース」\7,990（税込）

爽やかなブルーのストライプ柄ワンピは、ガバッと着るだけで季節感が高まりそう。ウエストの切り替えからふわっと広がるシルエットが華やかで、360度サマ見えが狙えます。上半身がスリムなので、ジャケットやカーディガンと合わせた着こなしもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M