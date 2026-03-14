カリナ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が3月日、自身のInstagramを更新。シャツワンピースコーディネートを公開した。

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◆aespaカリナ、ミニのシャツワンピから美脚スラリ


カリナは「新しい靴で踊ろう」と韓国語でコメント。白いミニ丈のシャツワンピースに透け感のある黒いトップスを重ね、シースルーのソックスにスニーカーを履いたスタイリングで美しい脚を輝かせた。

◆aespaカリナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「クールビューティー」「オーラ全開」「スタイル抜群」「美しすぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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