《再入荷》こういうの欲しかった♡【3COINS】おしゃれで便利な「インテリア雑貨」

【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインストアで、再入荷されるほど注目を集める「インテリア雑貨」をチェック。おしゃれなデザインでありながら、「こういうのが欲しかった！」と思わず声に出してしまいそうな便利さも兼ね備えているようです。ゲットすれば、お部屋を今より快適にアップデートできるかも。今回は、デスク周りに置いて使えるインテリア雑貨をピックアップしました。

デスクの上をおしゃれに整理整頓！

少し丸みを帯びたフォルムや、淡い色味でデスクに映えそうな「スタッキングトップオーガナイザー」。公式サイトによれば、「デスク小物をまとめて収納できます」と、散らばりがちな文房具や小物の整理整頓に役立ってくれそうです。本体には、引き出しや仕切りも付いて使いやすそう。さらに、「窓付きデザインで、写真や推しのビジュアル、ミニカレンダーなどを入れて楽しめます」とのことで、自分だけのおしゃれ空間を作れそうです。価格は\770（税込）。

どんな言葉を書こうかな……？

木目調の土台で、温かみがある「光るメモボード」。書いたり消したりできるイレーザー付きペンもセットになっており、ペンを収納できる差し込み口まで付いた、気のきいたデザインも嬉しいポイント。公式サイトによれば、「ライトを点灯させると暗闇で文字が浮かび上がります」とのことで、忘れがちな予定を書き込んだり、元気になれる言葉を書いておいても良いかも。ボードは透明なので、置いた時の圧迫感は無さそう。価格は\880（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino