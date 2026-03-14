橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。

この日は昼夜の2公演を開催。“追加公演”となった昼公演終了後に取材に応じ、橘はこの日ステージで発表したファーストアルバム「w−inds.〜1st message〜」楽曲を新体制での再録を「ずっとやりたかったこと」と説明した。「2人体制になって、涼平くんのパートも増えてちょっと新しくなった部分があるので、それを作品として残したいと思っていた」。

また、12カ月連続配信については「1st mesageの曲数を見たら12曲って書いててあって」とし、「ちょうど12なんだと思った」とほほ笑んだ。

「26年目に向けて、新たにスタートを切るというか、そういう思いがあって、このアルバムを制作しようと思った」と続け、「これをリレコーディングして、その後はツアーもやりたいなと思っている」とその構想を語った。