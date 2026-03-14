橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。

同ユニットは01年の同日、千葉、橘と緒方龍一の3人で、シングル「Forever Memories」でメジャーデビュー。このデビューの直前に渋谷で行った路上ライブには8000人が集まったという伝説の持ち主だ。緒方は20年5月に脱退。以降、2人体制で活動している。

同ツアーは全国11会場18公演を予定。これまでのシングルリリース曲をだけを集めた“ヒットソング”ツアーとなる。

オープニングVTRが流れると会場はすでに総立ち。橘のファルセットも交えたハイトーンボイスにファンは聞き入った。橘の「みなさんようこそ！」、千葉の「楽しんでいこうぜ！」の呼びかけに、会場は大歓声で応えた。

橘は「ありがとうみんな！ 25周年だって」とすると、「みんな気付いていた？ 俺は気付いていなかった。デビューしていなかったら数えることもないでしょうね」としつつも、ファンに「みんなありがとう！」と感謝を示した。

20周年はコロナ禍となり、オンラインライブとなった。そのため、15周年以来の周年ツアーとなる。橘は「15周年の時『俺たちについてこい！』みたいなことをいっていたから、やれて良かった」。

その後、「実はこれ、追加公演なんだよね」と告白。本来発表された初日公演は夜公演だが、チケットは完売。ファンの要望に応える形で追加公演開催となった。

千葉の「いきなり追加公演やってるんだよね」に、橘は「最近そういうのがよくある」と笑った。「40になってなぜ2回公演？ 大体みんな公演回数は減っていくけど、増えていくという」と続けると、「この25周年が終着駅ではない。まだまだ通過点なので、今日も1曲1曲をかみしめて、最後まで楽しんでいただけたらと思います」と呼びかけた。

その活躍は国内のみならず、31回の単独海外公演、32回の海外受賞と東南アジア全域に拡大。この日は海外から駆けつけたファンも見られた。

この日、新体制で再録したデビュー曲「Foreve Memories」の配信を開始。また、再録した過去の楽曲の12カ月連続配信を発表した。同曲はライブでも披露したが、会場全体で大合唱となった。

会場のバースデーソング合唱で25周年のケーキが登場。「まさかケーキが用意されているなんて」とした千葉に対して、橘は「俺はなんとなく気付いていたよ。25年やっていると…」とほほ笑んだ。

改めてファンに感謝すると、ファンから「お互いにね！」の言葉も受け取った。橘は「この25年間はみんなに背中を押してもらった。今度こそ僕らがみんなを引っ張る活動をしていきたい」と意気込んだ。

25周年ツアー初日“追加公演”では、第43回日本レコード大賞最優秀新人賞など各新人賞に輝いた「Paradox」、2人体制での初リリース曲「Beautiful Now」、最新曲「Who's the Lair」など20曲以上を披露。昼夜の2公演で1万人を動員した。