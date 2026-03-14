ROIROM、デビュー決定 『タイプロ』後の結成から1年後に念願かなえる
本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が14日、オフィシャルファンクラブで実施した生配信で5月にデビューすることを発表した。さらに、3月25日には、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」（読み：ドレスコード）を配信リリースする。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ROIROMは本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）をはじめ、国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集め、25年5月8日に結成が発表された。同年11月にはビクターエンタテインメントよりプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。さらに11月23日、有明アリーナで開催されたショーケース 『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜』は約2万人を動員し、プレデビューながら大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリース。圧倒的な歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に、着実に支持を広げてきた。
プレデビュー楽曲のリリースや大型ショーケースの成功を経て着実に支持を広げてきたROIROM。結成から約1年が経つタイミングで満を持してデビューを迎える。
また、デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開する。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる1曲に仕上がっている。
「DRESS CODE」配信リリースに向けて、きょう14日からアーティストページフォローキャンペーンを実施。対象の音楽ストリーミングサービスで、ROIROMのアーティストページをフォローした全員にオリジナル画像をプレゼントする。
そして、3月29日にはMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組のオンエアが決定。25日に配信リリースする「DRESS CODE」のミュージックビデオに密着したドキュメンタリーや華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録した特別映像を届ける。
YUNIKA VISIONをはじめ、全国60ヵ所以上の街頭ビジョンでは、オンエアする映像の一部を随時公開する予定。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ROIROMは本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）をはじめ、国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集め、25年5月8日に結成が発表された。同年11月にはビクターエンタテインメントよりプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。さらに11月23日、有明アリーナで開催されたショーケース 『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜』は約2万人を動員し、プレデビューながら大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリース。圧倒的な歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に、着実に支持を広げてきた。
また、デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開する。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる1曲に仕上がっている。
「DRESS CODE」配信リリースに向けて、きょう14日からアーティストページフォローキャンペーンを実施。対象の音楽ストリーミングサービスで、ROIROMのアーティストページをフォローした全員にオリジナル画像をプレゼントする。
そして、3月29日にはMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組のオンエアが決定。25日に配信リリースする「DRESS CODE」のミュージックビデオに密着したドキュメンタリーや華やかなステージに至るまでの知られざる試行錯誤のプロセス、クリエイティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録した特別映像を届ける。
YUNIKA VISIONをはじめ、全国60ヵ所以上の街頭ビジョンでは、オンエアする映像の一部を随時公開する予定。