橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。

橘はこの25年間で「納得がいかなかったこと、満足できなかったことはたくさんある」という。「10代の頃はやんちゃだったけど、（年を重ねて）いろいろ考えるようになった」とすると、「そういう瞬間を良い時間と思えるかは結局自分自身」と結論づけた。

「この25年間の作品に思い入れもあるし、みんなも思い入れがあると思っている」とし、「つらい思いもみんなあると思うけど、この先『あの経験で良かった』と思ってもらえるようなライブを作りたくて、この名前にした」と説明。

「みんなの記憶の断片の1つ1つが黄金のように輝き、みんなの未来を照らすように、そんな思いを込めてこのライブを作らせていただいた」と続け、「つらいころもあると思うけど、そんなときは僕たちの楽曲をきいて、また頑張ろうと思ってもらえるように、僕らも成長していきます」とファンに誓った。