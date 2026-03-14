歌手の野口五郎（70）が、13日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、若手時代の多忙すぎるスケジュールを振り返った。

71年に「博多みれん」でレコードデビュー。当時まだ15歳だった。72年にNHK紅白歌合戦に初出場し、人気者歌手の仲間入り。西城秀樹さん、郷ひろみとともに新御三家と呼ばれ、75年の「私鉄沿線」が大ヒットした。

当時はまだ各局が音楽番組を制作し、ゴールデン帯に生放送していたころ。ローカル局も合わせて「1週間に五十何本と音楽番組があったんですよね」と振り返り、「何かに出ていた」と明かした。

そんな中、無謀なスケジュールも存在したという。「東京都内での公録（公開収録）が多くて、埼玉あたりとか。たとえば川口、川越で収録があって、終わって8時から東京都内で生放送」。しかし「7時50分に川越で終わって、8時から（生放送）。10分で行かなきゃいけない。移動時間取ってないから。最初から無理なんですよ」と明かし、MCの「THE ALFEE」高見沢俊彦を驚かせた。

もちろん間に合うはずはなかったが、「出番が後半だったから助かった」と振り返った。

高見沢は「そんなに音楽番組あったんだ。いい時代でもありましたよね」と、しみじみ語っていた。