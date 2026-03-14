アイドルデュオ「ROIROM」が14日、オフィシャルファンクラブで生配信を行い、5月にメジャーデビューすることを発表した。今月25日には、プレデビュー曲第3弾となる新曲「DRESS CODE」が配信リリースされる。

「timelesz project」など、国内外のオーディション番組への参加をきっかけに注目を集めた本多大夢（25）と浜川路己（20）からなるアイドルデュオ。昨年11月にはビクターエンタテインメントからプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。有明アリーナで開催されたショーケース 「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」では、プレデビューながら約2万人を動員し、大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。同12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリースし、高い歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に着実に支持を広げている。

昨年5月8日の結成発表から約1年を迎えたタイミングで、満を持してメジャーデビューの時を迎える。新曲「DRESS CODE」は、ROIROMROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、00年代のR＆B、ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドが展開されている。配信リリースに向けて、14日からアーティストページフォローキャンペーンを実施。詳細は公式サイトに掲載。

また、今月29日にはMUSIC ON！ TV（エムオン！）で、ROIROMの魅力に迫るオリジナル番組のオンエアが決定。新曲のミュージックビデオ撮影に密着したドキュメンタリーや、クリエーティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録した特別映像が放送される。