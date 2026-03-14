芳根京子、レースタイツから美脚スラリ「圧巻スタイル」「雰囲気変わる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/14】スタイリストの道端亜未が3月14日までに、自身のInstagramを更新。女優の芳根京子のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳朝ドラヒロイン「圧巻スタイル」美脚スラリ
同月13日に公開されたディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」（3月13日公開）にて主人公メイベル役の日本版声優を務めている芳根。この日道端は「『私がビーバーになる時』もふもふビーバーパーティー生配信」とコメントを添え、同映画の公開イベント「もふもふビーバーパーティー」での芳根のコーディネートを公開。芳根は、ビーバーカラーのブラウンのファートップスに、ショートパンツ、レーシーなタイツという映画をイメージしたコーディネートを披露しており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「雰囲気変わる」「ビーバーコーデが似合いすぎてて可愛い」「着こなせるの凄い」「可愛くて何度も見ちゃう」「美脚が眩しい」「ファートップスのモコモコ感が最高」「映画の世界観にぴったりの衣装」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳朝ドラヒロイン「圧巻スタイル」美脚スラリ
◆芳根京子、ファートップスにレースタイツのコーデ公開
同月13日に公開されたディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」（3月13日公開）にて主人公メイベル役の日本版声優を務めている芳根。この日道端は「『私がビーバーになる時』もふもふビーバーパーティー生配信」とコメントを添え、同映画の公開イベント「もふもふビーバーパーティー」での芳根のコーディネートを公開。芳根は、ビーバーカラーのブラウンのファートップスに、ショートパンツ、レーシーなタイツという映画をイメージしたコーディネートを披露しており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
◆芳根京子のコーディネートに反響
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「雰囲気変わる」「ビーバーコーデが似合いすぎてて可愛い」「着こなせるの凄い」「可愛くて何度も見ちゃう」「美脚が眩しい」「ファートップスのモコモコ感が最高」「映画の世界観にぴったりの衣装」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】