双子出産の中川翔子、長男の初自撮り＆次男の“可愛すぎる”姿公開「イケメンに撮れてる」「癒やされた」の声
【モデルプレス＝2026/03/14】歌手でタレントの中川翔子が3月13日、自身のInstagramを更新。双子の兄の初めての自撮りを公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「イケメンに撮れてる」長男の初自撮り写真
中川は「今日はお兄ちゃんが初 自撮りして可愛かったです！」と記し、顔が半分だけ映ったアップの双子の兄の自撮りを公開。また「弟くんの後頭部可愛すぎます！」と続け、髪の毛がホワホワと生えた双子弟の丸い後頭部のアップも披露した。さらに、ケチャップとマスタードのパッケージがプリントされた赤と黄色のお揃いのロンパース姿の双子や絵日記なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「初自撮りイケメンに撮れてる」「おめめクリクリで可愛すぎる」「真ん丸頭愛おしい」「癒された」などと反響が寄せられている。中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「イケメンに撮れてる」長男の初自撮り写真
◆中川翔子、双子兄の初自撮り公開
中川は「今日はお兄ちゃんが初 自撮りして可愛かったです！」と記し、顔が半分だけ映ったアップの双子の兄の自撮りを公開。また「弟くんの後頭部可愛すぎます！」と続け、髪の毛がホワホワと生えた双子弟の丸い後頭部のアップも披露した。さらに、ケチャップとマスタードのパッケージがプリントされた赤と黄色のお揃いのロンパース姿の双子や絵日記なども投稿している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「初自撮りイケメンに撮れてる」「おめめクリクリで可愛すぎる」「真ん丸頭愛おしい」「癒された」などと反響が寄せられている。中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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