高橋みなみ、ザックリ「1人ご飯」に反響続々「親近感わく」「ちゃんと栄養バランス考えられててすごい」
【モデルプレス＝2026/03/14】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「1人ご飯」の食卓を公開した。
【写真】34歳元AKB神7「親近感わく」ザックリ1人ご飯公開
高橋は「1人ご飯はもう全てにおいてザックリ料理になる 味噌汁どんぶりwww」とコメント。どんぶりに入った味噌汁、ミンチとピーマンの炒め物に目玉焼きを乗せたおかずとご飯の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「親近感わく」「こういうのが一番美味しい」「ちゃんと栄養バランス考えられててすごい」「1人でも作るのえらい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB神7「親近感わく」ザックリ1人ご飯公開
◆高橋みなみ、1人の時の「ザックリ料理」公開
高橋は「1人ご飯はもう全てにおいてザックリ料理になる 味噌汁どんぶりwww」とコメント。どんぶりに入った味噌汁、ミンチとピーマンの炒め物に目玉焼きを乗せたおかずとご飯の食卓を公開した。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「親近感わく」「こういうのが一番美味しい」「ちゃんと栄養バランス考えられててすごい」「1人でも作るのえらい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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