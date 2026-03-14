LUNAベースメイクが進化♡透明感パウダーと潤いBBでつくる韓国美肌

韓国発のメイクアップブランド「LUNA（ルナ）」から、新たなベースメイクアイテムが日本上陸。フィルター級の美肌を演出する『プロフォトフィニッシャー』と、うるおいをキープするBBクリーム『スキンレイヤリングフォーミュラBB』が発売されました。軽やかなつけ心地で肌悩みをカバーしながら、自然な美しさを引き出す新アイテム。毎日のメイクを格上げする、LUNAのベースメイクに注目です♡

フィルター級美肌パウダー

LUNA プロフォトフィニッシャー

価格：2,750円(税込)

『LUNAプロフォトフィニッシャー』は、肌補正をしながらメイクをキープするパウダータイプのコントロールカラー。

軽やかな質感で肌に溶け込み、毛穴をカバーしながらさらさらの仕上がりを長時間キープします。

02ブラーパウダーはくすみを補正し血色感を演出。03ペールパウダーは黄みをオフし透明感を引き出します。

ビーガン処方で肌にやさしく、皮脂崩れを防ぎながらフィルターをかけたような美肌を叶えるアイテムです。

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うるおい続くBBクリーム

LUNA スキンレイヤリングフォーミュラBB

価格：2,640円(税込)

『LUNAスキンレイヤリングフォーミュラBB』は、下地とファンデーションの役割を1本で叶えるBBクリーム。

水分クリームのようなテクスチャーで肌にピタッと密着し、うるおいをキープしながら肌悩みをカバーします。

トーンアップ効果で自然な明るい肌を演出し、UVケアも同時に叶えます。

さらに低分子ヒアルロン酸※1や3種のシカ成分※2、パンテノール※3、セラミド※4を配合。肌への負担を抑えたやさしい処方で、毎日のベースメイクにぴったりです。

※1加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

※2アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸（整肌成分）

※3保湿成分

※4セラミドNP（保湿成分）

韓国で人気のLUNA

「LUNA」は韓国で“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』が累計販売1,100万個※1を突破するなど、ベースメイクに定評のあるブランド。

「Everyday,NewMe」をスローガンに掲げ、自分らしい美しさを表現するメイクを提案しています。

今回の新作ベースメイクも、自然な仕上がりと高いカバー力を両立した、日常使いしやすいアイテムです。

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、LUNA調べ。

毎日の美肌メイクに

LUNAの新しいベースメイクは、軽やかな仕上がりでフィルター級の美肌を演出するパウダーと、うるおいを保ちながら肌悩みをカバーするBBクリームの2アイテム。忙しい朝でも簡単に美しい肌を作れるので、デイリーメイクにもぴったりです。韓国コスメ好きの方はもちろん、ベースメイクをアップデートしたい方もぜひチェックしてみてください♡