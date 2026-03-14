【ひらがなクイズ】一瞬のひらめきですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「巧みな言い訳」
普段、無意識に使い分けている日本語の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを楽しんでみませんか？
今回は、物作りに関する言葉から、人間関係の機微に関わる言葉までをそろえました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リラックスして導き出してみましょう。
□□う
□□
□□つける
ヒント：原材料に手を加えて、新しい製品や価値を作り出すことを何と呼ぶ？
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▼解説
かこう（加工／囲う）
かこ（過去）
かこつける（託ける）
手を加えて作り変える「加工（かこう）」、過ぎ去った時を指す「過去（かこ）」、そして別の事柄を口実にする「託ける（かこつける）」。技術的な動作から時間の概念、心理的な言い回しまで、全く異なる文脈を持つ言葉たちが「かこ」という音を介して丁寧につなぎ合わされました。バラバラに見えたヒントが一本の線にまとまった時の、知的なすっきり感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物作りに関する言葉から、人間関係の機微に関わる言葉までをそろえました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リラックスして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
□□
□□つける
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正解：かこ正解は「かこ」でした。
▼解説
かこう（加工／囲う）
かこ（過去）
かこつける（託ける）
手を加えて作り変える「加工（かこう）」、過ぎ去った時を指す「過去（かこ）」、そして別の事柄を口実にする「託ける（かこつける）」。技術的な動作から時間の概念、心理的な言い回しまで、全く異なる文脈を持つ言葉たちが「かこ」という音を介して丁寧につなぎ合わされました。バラバラに見えたヒントが一本の線にまとまった時の、知的なすっきり感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)