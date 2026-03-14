冷凍室の正解は「ぎゅうぎゅう」？「スカスカ」？
24時間365日動き続けている冷蔵庫。電気代の値上がりが気になる昨今、「どうすれば節電できるのか」と悩む人も多いはずです。冷蔵室については「詰め込みすぎない」のが定説ですが、実は冷凍室はその真逆だということをご存じでしょうか。
今回は、冷凍室を「ぎゅうぎゅう」にするべき理由と、効率と使い勝手を向上させる「縦収納」のテクニックについてご紹介します。
なぜ、詰め込んだ方が節電になるのでしょうか？ それは、凍った食品そのものが「保冷剤」の役割を果たすからです。食品同士が密着していることで互いを冷やし合うため、温度が上がりにくくなります。
また、冷凍室を開けた際、冷凍室の中の冷気は一気に外へ逃げ出します。しかし、食品が詰まっていれば、逃げる「空気」の体積が少なくなり、温度の変化を最小限に抑えられます。一度冷えてしまえば、食品が保冷剤となって安定した温度を保てるため、冷蔵庫の心臓部であるコンプレッサーが稼働する回数を減らすことができ、電気代の節約につながるのです。
逆に、スカスカの状態だと、ドアを開けるたびに冷気が逃げ、その都度、庫内の空気を冷やし直さなければならないため、電気代が余計にかかってしまいます。
保冷剤をすき間に詰めておけば、停電などの非常時にも庫内の温度上昇を遅らせることができます。空のペットボトルに水を入れて凍らせておくだけでも同様の効果が得られます。とにかく「空気を減らし、凍った物体を増やす」ことが節電への近道です。
そこで推奨されるのが、「縦収納」です。多くの冷凍室は引き出し式になっています。食材を上に積み重ねていく「横収納」だと、下のものが死蔵品になりやすく、中身を把握するためにガサゴソと探す時間が発生します。完全に冷凍されるまでは横収納でいいですが、冷凍できたら立て収納にしましょう。
“本棚に本を並べるように”立てて収納することで、次のようなメリットが生まれます。
・上から見たときに、何がどこにあるか瞬時に分かる
・ほかのものをどかさずに、必要なものだけをサッと取り出せる
・重複買いや賞味期限切れによるフードロスを防げる
▼縦収納を成功させるコツ
・ブックエンドやカゴを活用：ジッパー付きバッグに入れた食材は自立しにくいので、100円ショップのブックエンドやプラスチックケースで仕切りを作ると、雪崩を防いでピシッと自立します。
・ラベリング：封の部分に、中身と日付を書いておきましょう。上から見たときにすぐ判別できるのが重要です。
「ぎゅうぎゅう」で保冷効果を高め、「縦収納」で検索性を高める。この2つがそろうことで、使い勝手のよさと電気代の節約が同時に手に入ります。
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冷蔵室は「7割程度」に抑えて冷気の通り道を作り、冷凍室は「10割」を目指してギッシリ詰める
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これが、現代の賢い冷蔵庫利用術なのです。
もし今、家の冷凍室がスカスカなら、まずは保冷剤を詰めることから始めてみてください。そして次の買い出しの後には、買ってきたものを「立てて」並べてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、冷凍室を「ぎゅうぎゅう」にするべき理由と、効率と使い勝手を向上させる「縦収納」のテクニックについてご紹介します。
冷凍室は「ぎゅうぎゅう」が正解！ その理由は……結論からいうと、節電の観点では冷凍室はできるだけすき間なく、ギッシリ詰めるのが正解です。
また、冷凍室を開けた際、冷凍室の中の冷気は一気に外へ逃げ出します。しかし、食品が詰まっていれば、逃げる「空気」の体積が少なくなり、温度の変化を最小限に抑えられます。一度冷えてしまえば、食品が保冷剤となって安定した温度を保てるため、冷蔵庫の心臓部であるコンプレッサーが稼働する回数を減らすことができ、電気代の節約につながるのです。
逆に、スカスカの状態だと、ドアを開けるたびに冷気が逃げ、その都度、庫内の空気を冷やし直さなければならないため、電気代が余計にかかってしまいます。
すき間があるときの救世主「保冷剤」の活用術「詰めろといわれても、買い出し前などはどうしてもすき間ができてしまう」という人も多いでしょう。そのようなときに活用したいのが「保冷剤」です。ケーキの購入時などに付いてくる小さな保冷剤や、アウトドア用の大きな保冷剤を冷凍室の空きスペースに放り込んでおくだけで、立派な「冷気の貯金」になります。
保冷剤をすき間に詰めておけば、停電などの非常時にも庫内の温度上昇を遅らせることができます。空のペットボトルに水を入れて凍らせておくだけでも同様の効果が得られます。とにかく「空気を減らし、凍った物体を増やす」ことが節電への近道です。
詰め込みすぎのワナを防ぐ「縦収納」のススメ「きつきつに詰めればいい」とはいえ、ただ闇雲に放り込むのはNGです。何がどこにあるか分からなくなると、お目当ての食材を探してドアを開けっ放しにする時間が長くなり、せっかくの節電効果も台無しになってしまいます。
そこで推奨されるのが、「縦収納」です。多くの冷凍室は引き出し式になっています。食材を上に積み重ねていく「横収納」だと、下のものが死蔵品になりやすく、中身を把握するためにガサゴソと探す時間が発生します。完全に冷凍されるまでは横収納でいいですが、冷凍できたら立て収納にしましょう。
“本棚に本を並べるように”立てて収納することで、次のようなメリットが生まれます。
・上から見たときに、何がどこにあるか瞬時に分かる
・ほかのものをどかさずに、必要なものだけをサッと取り出せる
・重複買いや賞味期限切れによるフードロスを防げる
▼縦収納を成功させるコツ
・ブックエンドやカゴを活用：ジッパー付きバッグに入れた食材は自立しにくいので、100円ショップのブックエンドやプラスチックケースで仕切りを作ると、雪崩を防いでピシッと自立します。
・ラベリング：封の部分に、中身と日付を書いておきましょう。上から見たときにすぐ判別できるのが重要です。
「すぐに見つかる」ことが最大の節電結局のところ、究極の節電術は「ドアを開けている時間を1秒でも短くすること」に尽きます。ギッシリ詰まった冷凍室で、かつ「縦収納」によって中身が整理されていれば、迷うことなく目的の食材を手に取ることができます。
「ぎゅうぎゅう」で保冷効果を高め、「縦収納」で検索性を高める。この2つがそろうことで、使い勝手のよさと電気代の節約が同時に手に入ります。
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冷蔵室は「7割程度」に抑えて冷気の通り道を作り、冷凍室は「10割」を目指してギッシリ詰める
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これが、現代の賢い冷蔵庫利用術なのです。
もし今、家の冷凍室がスカスカなら、まずは保冷剤を詰めることから始めてみてください。そして次の買い出しの後には、買ってきたものを「立てて」並べてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)