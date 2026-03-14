元AKB48河西智美、美脚際立つミニスカ姿に熱視線「永遠のアイドル」「着こなしが完璧」
【モデルプレス＝2026/03/14】元AKB48の河西智美が3月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28kg減話題の元AKB「着こなしが完璧」ミニスカ姿
河西は「この曲可愛くてずっと頭に残る」とつづり、鈴木愛理の「一生◆キミ推し」（※「◆」は正確には「星」）に合わせて楽屋で踊る動画を公開。白いジャケットに白のフリルのミニスカート、白いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚を際立たせた。また「慌てて撮影したから振りちょこちょこ間違えてますが ファンクラブ配信でみんなと約束したので 載せさせてくださいー」「愛理様＆ファンのみなさま本当にすみません」「またリベンジさせてください」と、ダンスが完璧ではなかったことに悔しさをにじませ、リベンジへの意気込みを記している。
この投稿に「永遠のアイドル姿」「着こなしが完璧」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「私も智美ちゃんを一生推してる」「白衣装似合う」などと反響が集まっている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】28kg減話題の元AKB「着こなしが完璧」ミニスカ姿
◆河西智美、白いミニスカートで美脚披露
河西は「この曲可愛くてずっと頭に残る」とつづり、鈴木愛理の「一生◆キミ推し」（※「◆」は正確には「星」）に合わせて楽屋で踊る動画を公開。白いジャケットに白のフリルのミニスカート、白いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚を際立たせた。また「慌てて撮影したから振りちょこちょこ間違えてますが ファンクラブ配信でみんなと約束したので 載せさせてくださいー」「愛理様＆ファンのみなさま本当にすみません」「またリベンジさせてください」と、ダンスが完璧ではなかったことに悔しさをにじませ、リベンジへの意気込みを記している。
◆河西智美の投稿に反響
この投稿に「永遠のアイドル姿」「着こなしが完璧」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「私も智美ちゃんを一生推してる」「白衣装似合う」などと反響が集まっている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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