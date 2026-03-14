月足天音（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

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◆月足天音、ワンピ姿に反響


月足は、膝上丈のワンピースにシースルーのカーディガンを合わせたコーディネートを披露。アンニュイな表情でランウェイを闊歩し、大人の魅力を解放した。このランウェイを受け、ネット上では「アンニュイな表情素敵」「ウェーブヘア似合いすぎ」「スタイル抜群」などと反響が上がっている。

◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」


「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）

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