高校卒業＆イメチェン話題の本田紗来、スラリ美脚で会場魅了「何でも似合う」「好きな雰囲気」と反響【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントでモデルの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、スラリ美脚で魅了
今月高校を卒業し、ヘアイメージチェンジも話題となっていた本田は、スラリとした美しい脚を披露したコーディネートで登場。アンニュイな雰囲気で闊歩し、ネット上では「何でも似合う」「好きな雰囲気」と反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、スラリ美脚で魅了
◆本田紗来、スラリ美脚披露
今月高校を卒業し、ヘアイメージチェンジも話題となっていた本田は、スラリとした美しい脚を披露したコーディネートで登場。アンニュイな雰囲気で闊歩し、ネット上では「何でも似合う」「好きな雰囲気」と反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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