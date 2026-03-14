SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）、ソロ初パフォーマンスで大トリ務める 宮世琉弥・山下幸輝・八村倫太郎らと「I wonder」で豪華コラボ【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】SOTA HANAMURA（from Da-iCE）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】紅白出場アーティスト、ソロ初パフォーマンスで「TGC」大トリ
ソロアーティストとしては「TGC」初出演、そしてソロでのパフォーマンスも初めてとなったSOTA HANAMURAのライブは2月に発表された初のソロ楽曲「Me.exe」で幕開け。「’イエナイ」でも美声を響かせた。
3曲目の「I wonder」では宮世琉弥、WATWINGの八村倫太郎・郄橋颯・福澤希空、WILD BLUEの山下幸輝・宮武颯・鈴陽向、MON7A、MCのEXITが登場。豪華コラボレーションを披露した。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
M1.Me.exe
M2.’イエナイ
M3.I wonder
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【写真】紅白出場アーティスト、ソロ初パフォーマンスで「TGC」大トリ
◆SOTA HANAMURA、ソロで「TGC」初登場
ソロアーティストとしては「TGC」初出演、そしてソロでのパフォーマンスも初めてとなったSOTA HANAMURAのライブは2月に発表された初のソロ楽曲「Me.exe」で幕開け。「’イエナイ」でも美声を響かせた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Me.exe
M2.’イエナイ
M3.I wonder
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