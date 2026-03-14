７人組アーティストグループ・ＸＧが１４日、サンドーム福井で、２度目のワールドツアー「ＸＧ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ： ＴＨＥ ＣＯＲＥ」の福井公演を開催した。プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されて以降、初のステージとなった。

ＹｏｕＴｕｂｅでライブ終盤の様子が生配信され、７人で交互に「改めてＡＬＰＨＡＺ（ファンの呼称）の愛を感じることができ、本当に幸せです。嬉しい時も苦しい時も乗り越えて、今ここに立っています。その隣にＡＬＰＨＡＺがいてくれました。皆さんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます。ずっと走り続けます。これからもＡＬＰＨＡＺと素敵な景色を見たいです」などと思いを語った。

コメントの後に「ＪＵＳＴ ＳＴＡＮＤ ＵＰ！」を披露。高らかに拳を突き上げて「ＡＬＰＨＡＺ大好き！宇宙に行くぞ！」と吠える７人の姿に、ファンから「大好き」「安心した」「泣いちまうて」と感動の声が寄せられていた。

ＸＧは日本公演をこなした後、アジアや北米などで公演を開催予定。