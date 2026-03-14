Aile The Shotaが、『Aile The Shota Oneman Live "REAL POP"』のライブ音源アルバムを、3月16日に配信リリースする。

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同公演は、2025年3月16日に1stアルバム『REAL POP』を携えて東京ガーデンシアターにて開催され、6,000人を動員した自身最大規模の単独公演。ライブ音源アルバムには全24曲が収録され、6,000人の歓声とライブ当日の雰囲気をそのままパッケージした内容となっている。

また、2月18日に配信リリースされた『REAL POP 2』より、リード曲「開花宣言」のダンスパフォーマンスビデオが公開された。ダンスチームのRHT.（アールエイチティー）が振付を担当し、チームでは初となるフルメンバーでの出演となったMVがすでに公開されていたが、本映像はAile The Shota初のダンスパフォーマンスビデオとなる。

なお、3月20日より開催される全国ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』のチケットが一般販売中。すでに9都市が完全ソールドアウトとなっており、他の2都市についても残りわずかとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）