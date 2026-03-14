10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の林裕太さん（25）にインタビュー。役作りにいきたという自身の経験についてや、釜山国際映画祭をはじめ、国内外の映画祭で数々の賞に輝いた2025年を振り返りました。

俳優の大泉洋さん（52）が主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■ランナー役を演じることに「不安はなかった」

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん（40）、そして林さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部の2年生・倉科弾を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境は？

初めてお話が来たときはぜひこの役をやりたいと思いました。なかなか自分の特技が直接的にいきることもなかったので、これは特別な機会だなと思いました。もともと中学の頃、陸上の長距離をやっていて、高校大学で今もずっとランニングが趣味だったので走ることに対しての不安はあまりなかったんですけど、駅伝だとチームとして臨む競技なので、どうやってみんなに貢献できるかなっていうのはすごく考えました。

――学生時代の陸上部の経験は役にいきましたか？

今回演じる役は“一度敗れたものたちの戦い”というところなんですけど。僕自身も中学の頃に觥駅伝があって、その駅伝大会であと3秒差のところで（関東大会に）出られないという悔しい経験をしたことがあって。その経験がまさしくドラマにいきるのかなと思ってすごくうれしかったです。

――ランナー役で意識している点は？

時計を見るっていう動作っていうのはすごくポイントになるのかなと思っていて。タイムだけじゃなくて自分の心拍数を見たりしながら走るらしいんです。自分がこれから選手を抜きたいとき、抜かれたときに「自分って今ペースどのぐらいなのかな。心拍数はどのぐらいなのかな」って気にする動作ってすごくリアリティーがあると思っていて、そこは結構意識したり。

駅伝って単純な走力の比べ合いじゃなくて。すごくそこに駆け引きがあるので、後ろから抜かそうとするときに、相手の表情がどれぐらいゆがんでいたりとか、どれぐらいキツそうにしているのかとか。腕振りはどうかっていうのを見たりしながら、駆け引きをやっていくっていうのがあるので、そういう目線とかはすごく意識しています。

■飛躍の2025年 注目されることに「負けない芝居をしていきたい」

2025年に公開された映画『愚か者の身分』や『君の顔では泣けない』に出演し、第30回釜山国際映画祭での最優秀俳優賞や、ヨコハマ映画祭での最優秀新人賞など世界の映画祭で賞を獲得した林さん。大躍進の年となった2025年を振り返ってもらいました。

――2025年はどのような1年でしたか？

多くの人に注目してもらえるきっかけとなった1年だったなと振り返っています。今まで自分が地道に積み上げてきたものがようやくじゃないですけど、より多くの人に見られたのかなと思うとすごくうれしかったです。賞をもらったことによって、より自分が今後どういう芝居をするのかっていうのが良くも悪くも注目されるように前よりはなると思うんですけど、そこに戦っていきたいというか。そこに負けないようなお芝居をしていきたいなと思いました。

■こだわりの役作り 最初にするのは“年表作り”

――役作りをする際に、こだわっていることはなんですか？

まず役作りをする時にその役の年表を作ります。台本につじつまが合うように、どんな人生を今まで歩んできたのかっていうのを生まれた時から、なんとなくで年表を作ってみて。そうするとその役に対して愛着とか責任感みたいなのがわくようになるし、お芝居の体の動きもちょっと変わるなと思っているので、そういうことをやります。この役ってどういう動きをするんだろう、どういう歩き方をするんだろう、どういう姿勢をするんだろうっていうのをすごく考えて。それを慣らす時間っていうのが僕にとっての役作りなので。それをやっていくと、本番の時に自然に出た動作っていうのがすごく真実味を帯びるような気がするので、僕はそれを大切にやっています。

――普段から人の動きに注目しているんですか？

自分の動きはすごく観察します。こう思った時に“ああ、俺こんな動きしてた”とか、きれいな景色を見た時に「わあ、きれい！」じゃなくて「ああ、きれい」みたいな意外と棒読みだったりするみたいな。そういう何かに出会った時の自分の反応。落ち込んだ時とか、楽しかった時の自分の反応をちょっと上から見るようなそういう視点でいると、それが役にいかされるような気がすると思います。

――今後やってみたい役はありますか？

せっかく走れるので、何かから逃げる役とかもやってみたい。逃走劇みたいな。そういう役もやってみたいなと思っています。

■先輩俳優から受けた思いを後輩にも

――先輩俳優から受け継いでいきたいことはありますか？

まさしく「教えてもらったことを継承する」。そのこと自体が僕は大切だなと思っていて僕もすごく先輩俳優の皆さんから大切なことを色々教えてもらいましたし、いろんなことをしてもらった。僕は何かお返ししたいなって思うんですけど、必ず先輩方は「これを自分にとって大切な後輩ができた時に誰かにしてあげて」と毎回言われていて。それを継承するというか、ちゃんと下の代、僕の大切な後輩にもやっていけるような役者になれたらなと思います。

――後輩へ受け継いでいきたい具体的なことはありますか？

すしに連れて行ってもらうことです。北村匠海さんに連れて行ってもらいました。

■共演・山下智久との食事会に期待

――共演の山下智久さんとのエピソードはありますか？

ちょっと撮影外なんですけど。（撮影所の）食堂のご飯をおごってもらいました。山下さんに「今度はもっといいご飯をみんなで食べようね」って言ってもらって、みんなが「何を食べられるのかな？」っていうやり取りがありました。

――何に連れていってもらいたいですか？

〈10秒特技チャレンジ〉

すし

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、得意であるというアブローラーを披露してくれました。