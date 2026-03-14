Aile The Shota、2ndアルバム『REAL POP 2』リード曲「開花宣言」ダンスパフォーマンス映像公開。東京ガーデンシアターのライブ音源リリース決定も
Aile The Shotaが、2月18日にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』より、リード曲「開花宣言」のダンスパフォーマンス映像を公開した。
振付は、PRODUCE101新世界のダンストレーナーを務める「KAITA」、BE:FIRST-MasterplanやHANA-Drop等の振付を担当する「ReiNa」らが所属するダンスチームの「RHT.（アールエイチティー）」が担当している。
さらに、2025年3月16日に開催された＜Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”＞のライブ音源アルバムが、3月16日にリリース決定した。本公演は、1stアルバム『REAL POP』を携えて東京ガーデンシアターにて行われた自身最大規模の単独公演で、6,000人を動員し大成功を収めた。本作には、Aile The Shotaの楽曲を全24曲収録しており、6,000人の歓声とライブ当日の空気感をそのままパッケージした内容になっているという。
また、2ndアルバム『REAL POP 2』を引っ提げ11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のチケットが一般販売中となっているが、すでに9都市が完全ソールドアウトになっており、他2都市についても残りわずかとなっているため、早めにチェックしてほしい。
◾️『Aile The Shota Oneman Live “REAL POP” (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2025.03.16)』
2026年3月16日（月）リリース
配信：https://orcd.co/ats_realpop_live
◾️2ndアルバム『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
購入：https://bio.to/ATS_REALPOP2
▼商品形態
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
【収録内容】
-CD-
01.開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02.SAKURA (Prod. Taka Perry)
03.ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04.ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05.向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06.レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07.月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08.Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
01.さよならシティライト
02.so so good
03.常懐
04.DEEP
05.Eternity
06.sweet
07.hungover feat. Kenya Fujita
08.Destroy
09.Thinkin’ bout you with ShowMinorSavage
10.Ocean with ShowMinorSavage
11.THE SESSION (ATS BAND & ODORI)
12.Foolish
13.gomenne
14.me time -remix- feat. SKY-HI
15.J-POPSTAR feat. SKY-HI
16.new blood feat. Maddy Soma
17.AURORA TOKIO
18.Yumeiro
19.FANCITY
20.愛のプラネット feat. dawgss
21.空を読む
22.Memoria -self cover-
23.アノナミダ
24.踊りませんか?
25.SAKURA
EN.1 No Frontier
EN.2 IMA
EN.3 LOVE
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
【収録内容】
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
◾️＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞
2026年
3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL
3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS
3月28日（土）埼玉・HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA
4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS
4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO
4月25日（土）石川・REDSUN
4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT
5月8日（金）宮城・Rensa
5月9日（土）北海道・PENNY LANE24
5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE
5月28日（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
詳細：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/
▼チケット一般販売中
https://eplus.jp/ailetheshota/
◾️Aile The Shota 2nd Album『REAL POP2』リリース記念グッズ
購入：https://bmsg.shop/
▼商品ラインナップ
“REAL POP2” Long Sleeve Tee 各種
“REAL POP2” Socks 各種
“REAL POP2” Flower Acrylic Stand
“REAL POP2” Flower Random Charm
“REAL POP2” Flower Big Cloth
詳細：https://ailetheshota.tokyo/news/
関連リンク
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